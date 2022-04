Domenica 17 e lunedì 18 aprile alle 11,30 apertura cancelli ed esposizione di tutti gli animali della fattoria. Alle 12 visita guidata con nonno Emidio. Alle 13 pranzo a menu fisso con bevande incluse, 30 euro a persona, formula all you can eat.

Due giorni di festa - per Pasqua e Pasquetta - alla fattoria didattica San Desiderio tra attività per grandi e piccini e cibo.

Pasqua e Pasquetta in fattoria, con pranzo all you can eat, esposizione animali e musica