Sagra del Pansotto a Rivarolo con tombolata, torneo di burraco e lotteria

Nuovo appuntamento gastronomico organizzato da DLF Genova: sabato 24 e domenica 25 giugno, presso l'Arena Albatros di Rivarolo, arriva la Sagra del Pansotto, proposto in tante gustose varianti. Non può mancare ovviamente la salsa di noci, condimento originale, ma il menù prevede inoltre crema di zucchine, erbette, burro e salvia, pesto di pistacchio. Per gli amanti della cucina genovese, ecco poi lo stoccafisso accomodato e la focaccia al formaggio, oltre a pizza, panissette, patate fritte e dolci.

Intrattenimento con tombolata gastronomica, torneo di burraco, lotteria di giocattoli, casalinghi e piante. Info e iscrizioni tornei: 349 6078667. Programma completo e menù su www.albatroscinema.it