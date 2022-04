Torna la Sagra dei Pansoti con formula "all you can eat" a San Desiderio

Orario non disponibile

Dal 09/04/2022 al 10/04/2022

Torna, per il secondo weekend, la sagra in compagnia di uno dei piatti più amati dai genovesi, i pansoti: appuntamento sabato 9 e domenica 10 aprile alla fattoria didattica Il Ciliegio di San Desiderio.

Si inizia alle ore 11,30 con apertura cancelli ed esposizione di tutti gli animali. Alle 12 visita guidata alla fattoria con nonno Emidio.

Alle 13 pranzo a menu fisso con bevande incluse e formula "all you can eat" a 25 euro a testa.

Il menu prevede antipasti con salumi, formaggi, torta di verdure, fagioli con tonno e cipolla, insalata russa.

Primi: pansoti in salsa di noci, chicche di patate pesto.

Secondo: coppa di maiale al forno con salsa vellutata ai carciofi e contorno di patate.

Frutta e dolce, acqua e vino inclusi.

Il menu bambini, per 10 euro, prevede penne al pomodoro, arrosto con patate e frutta.

Dalle 14,30 arriva il pomeriggio dei bambini a contatto con la natura, con apertura del parco avventura (3 euro a traversata), animazione con i "Clown al volo", giri a cavallo con battesimo della sella (5 euro a giro).

Ingresso pomeridiano dopo le 15,30: bambini gratis, adulti 5 euro.