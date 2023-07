Sagra dei Pansoti a Bogliasco con tante specialità gastronomiche e accompagnamento musicale

Ritorna a Bogliasco, come ogni estate, l'appuntamento con la Sagra dei Pansoti che si svolgerà da venerdì 21 a domenica 23 luglio in piazza XXVI Aprile, la piazza della chiesa. Una location diversa poiché il piazzale delle scuole, che storicamente ospita l'appuntamento, è occupato dai lavori all'edificio scolastico.

Gli stand della Sagra dei Pansoti apriranno ogni sera alle ore 19 con un menu composto dai pansoti in salsa di noci (del Pastificio Novella), la porchetta, i polipetti in umido con piselli, la macedonia e molto altro. Ogni sera previsto un accompagnamento musicale.

Per arrivare alla sagra è anche possibile usufruire della navetta gratuita da e per i campi sportivi di via Marconi, che sarà attiva dalle 18 alle 24. Si ricorda che nelle stesse sere la circolazione in via Mazzini, dalla stazione ferroviaria fino all'incrocio con via Vaglio (Croce Verde) sarà vietato.