A Bogliasco torna dopo tre anni la tradizionale sagra dei pansoti

Dopo tre anni di sospensione torna a Bogliasco la tradizionale sagra dei pansoti, uno degli appuntamenti più attesi: tre giorni per gustare un prelibatezza tipicamente ligure da venerdì 22 a domenica 24 luglio. Appuntamento sul piazzale delle scuole in via Mazzini 207, apertura degli stand a partire dalle ore 19.

Servizio di navetta gratuita dagli impianti sportivi di via Marconi fino al centro del paese dalle ore 18 alle ore 24. Si ricorda che nelle stesse sere l'accesso in via Mazzini, dall'altezza del bar Vagabondo fino a Pontetto è consentito solo a ciclomotori e motoveicoli e per i veicoli provenienti o diretti agli accessi laterali del tratto interessato.