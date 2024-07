Sagra della Paella e Sangria a Pieve Ligure con serate danzanti

Prezzo non disponibile

Torna la Sagra della Paella e Sangria a Pieve Ligure, un classico per tutti gli amanti della cucina spagnola. Appuntamento da venerdì 19 a domenica 21 luglio a piazzale San Michele a Pieve Alta, per tre serate di festeggiamenti in occasione del 30° anniversario di Les Crikò, che cureranno l'intrattenimento musicale. Sarà presente un servizio navetta gratuito che partirà dalla stazione ferroviaria di Pieve Ligure. Apertura degli stand gastronomici alle ore 19.