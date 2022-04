Sagra della Mostardella di Vicomorasso con mercatino prodotti tipici

Domenica 10 aprile alle ore 12 a Vicomorasso arriva la Sagra della Mostardella, giunta alla 22esima edizione. L'appuntamento è organizzato dalla Croce Rossa - Comitato di Sant'Olcese con le associazioni del territorio. In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata a lunedì 18 aprile, il giorno di Pasquetta.

Sarà l'occasione per gustare la mostardella, tipico salume dell'entroterra ligure: si tratta di un insaccato di carne suina e bovina cruda, nato originariamente per utilizzare tutti i ritagli di carne scartati durante la lavorazione dei salumi. È dunque un piatto "povero", nato per non buttare via proprio nulla dalla preparazione dei salumi più conosciuti.

Pranzo solo su prenotazione entro giovedì 7 aprile al numero 010709130.

Nel pomeriggio dalle 14 musica dal vivo con i Tempo Perso.

Dalle 14,30 giochi per bambini.

Inoltre, per l'intera giornata, vendita dei prodotti tipici di Sant'Olcese.

Vicomorasso è raggiungibile con il trenino di Casella che parte da Genova Manin.