Sagra del Minestrone a Cabanne con specialità gastronomiche e serate danzanti

Classico appuntamento dell'estate in Val d'Aveto: torna a Cabanne (frazione di Rezzoaglio) la Sagra del Minestrone, gratis per tutti, in occasione dei festeggiamenti per San Bernardo Abate. Si comincia dunque domenica 20 agosto con la S. Messa Solenne e la processione, a seguire a partire dalle ore 19 stand gastronomici che proporranno, oltre alla portata principale dell'evento, anche asado, salsicce, testaieu, formaggio alla piastra, patatine fritte ecc. Alle ore 21 serata danzante con la grande Orchestra Italiana Bagutti, a ingresso libero. Si replica il giorno seguente, lunedì 21 agosto, con stand gastronomici e serata danzante con l'orchestra di Pietro Galassi. A seguire discoteca con Dj Bacci e albicocche alla Cabannina.

Entrambe le serate si svolgeranno anche in caso di pioggia, con piste e tavoli al coperto. Parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza. Ampi parcheggi.