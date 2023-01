Sagra della Mimosa e Settimana in Giallo a Pieve Ligure

Edizione numero 64 per l'attesissima Sagra della Mimosa, che come ogni anno colorerà a festa una Pieve Ligure allegramente decorata. Appuntamento domenica 12 febbraio con la tradizionale benedizione della mimosa, la sfilata dei carri, musica, street food e bancarelle, ma, come sempre, i festeggiamenti prenderanno il via nei giorni precedenti con la cosiddetta Settimana in Giallo, a partire da sabato 4 febbraio. Ricchissimo il calendario degli eventi.

Programma

Sabato 4 febbraio

Ore 20:30 - Torneo di Burraco presso Società Ardita di Mutuo Soccorso, via XXV aprile (accreditamento dalle ore 19:30). Iscrizione 10 euro, info 338.8254379

Lunedì 6 febbraio

Ore 21 - “La Pieve Ligure il Golfo Paradiso del fotografo Francis Carl Fuerst”, a cura di Memorie & Progetti, presso Circolo M. Massone

Martedì 7 febbraio

Ore 16:30 - Laboratorio di pizza per bambini a cura del Ristorante Lo Scalo, presso SOCMS (massimo 20 partecipanti). Info 392.9330335

Mercoledì 8 febbraio

Ore 19 - Danza afrocubana in giallo per adulti a cura di Pieve in Movimento, presso Palestra Impianti Sportivi. Info 349.5851504

Giovedì 9 febbraio

Ore 16:30 - 3° concorso Casseruola Gialla a cura dell'Associazione Golfo Paradiso, presso Società Ardita di Mutuo Soccorso. Info 349.7443526

Ore 17 - Torneo di calcio per bambini dai 7 ai 13 anni, organizzato da IPA, presso Campo Sportivo Pieve Ligure. Info e iscrizioni obbligatorie 338.3572169

Venerdì 10 febbraio

Toreno pomeridiano di tennis per bambini a cura di Playtennis, presso Campi Sportivi. Info 328.4492443

Ore 16:30 - Videoconferenza sui borghi antichi abbandonati della Liguria e visita al frantoio su prenotazione, a cura degli Amici dell'Oliveto, presso Circolo M. Massone. Info 349.2518553

Sabato 11 febbraio

Toreno mattutino di tennis per ragazzi a cura di Playtennis, presso Campi Sportivi. Info 328.4492443

Ore 17:15 - “Parole e suoni raccontano la poesia dei fiori”, tramonti poetici a cura di Le Spirule, accompagnamento musicale con Mario Principato, presso sagrato dell'oratorio di Sant'Antonio Abate

Ore 21 - “Cantando sotto la mimosa”, medley di musical del gruppo Spirituals & Folk presso Circolo M. Massone

Sagra della Mimosa, domenica 12 febbraio

Ore 9 - Iscrizione Corsa in Giallo (9 km non competitiva, 12 euro a persona) e Family Walk (5 km), a cura degli Amici Sentieri Golfo Paradiso, in Piazzale San Michele. Partenze alle ore 10:15. Info 348.5710908

Ore 11 - Vendita fiori e piante di mimosa in Piazzale San Michele

Ore 11:30 - Intrattenimento musicale a cura dei The Wanted Country Line Dance in Piazza D'Amato

Ore 12 - Benedizione della mimosa in Piazzale San Michele

Ore 14 - Sfilata carri fioriti lungo Via Roma con intrattenimento musicale a cura di Musici e Sbandieratori Sestieri Lavagna. Musica dal vivo con The Moochers in Piazzale San Michele

Ore 15:30 - Arrivo carri fioriti in Piazzale San Michele

Ore 16 - Premiazioni

In Piazzale San Michele a Pieve Alta verranno distribuiti gratuitamente tralci di mimosa, saranno inoltre presenti street food e bancarelle di artigianato. Dalle 8 alle 17:30 sarà attiva una navetta gratuita dalla stazione FS di Pieve Ligure a Piazzale San Michele a Pieve Alta, dove si volgerà il clou della manifestazione.