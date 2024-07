Festa di Sant'Alberto e Sagra della Lumaca 2024 a Manesseno

Prezzo non disponibile

Sabato 13 e domenica 14 luglio ritorna la consueta Sagra della Lumaca in occasione della Festa Patronale di Sant'Alberto, a Manesseno (Sant'Olcese) presso la S.O.C. Sacra Famiglia in via Meirana 1.

Protagoniste della sagra saranno non solo le lumache alla ligure, ma anche altre specialità gastronomiche come pasta, salsiccia e bistecche alla brace e dolci. Inoltre, musica dal vivo per allietare le serate.

Per info e prenotazioni cell n. 327 7497943, email sacrafamiglia@hotmail.com

Contatti:

Sito web www.socsacrafamiglia.altervista.org

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064753477339

Pagina Instagram: @socsacrafamiglia_oratorio