Sagra della Lasagna con mercatino, concerto de i Trilli e tornei di Magic e Pokemon

A Rivarolo dal 24 al 26 giugno si terrà la Sagra della Lasagna, nello spazio esterno del Dopolavoro Ferroviario di Genova, in via Roggerone 8.

Dopo la Festa di Primavera, un altro evento targato Dlf Genova con tante prelibatezze da gustare: lasagne al pesto, al ragù, alle verdure, di mare, e poi ancora focaccia al formaggio, torte di verdura, dolci.

Per gli amanti dello shopping ci sarà anche il mercatino del vintage, hobbistica e artigianato.

Non mancherà lo spazio per musica, giochi e animazione per bambini.

Venerdì 24 alle 11 si gioca al popolare gioco di carte ?Magic?, poi alle 20,30 si balla con l?orchestra Carmen.

Sabato 25 alle 11 cambio e scambio di carte Pokemon, e alle 20,30 musica con La Vida Loca.

Domenica 26 alle 10,30 torneo di burraco e poi si chiude alle 17,30 con il concerto de I Trilli.

Animazione bimbi a cura di Musica e Magia.