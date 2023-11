Sagra del Gran Bollito Misto a Struppa con l'Associazione GAU

L'Associazione GAU organizza la Sagra del Gran Bollito Misto sabato 25 novembre in piazza Suppini a Struppa. Appuntamento a partire dalle 19:30 nelle tensostrutture riscaldate con un ricco menù: plin al sugo d’arrosto, bollito (punta di petto, muscolo, maschetta, lingua e cotechino + salse), bonnet alla piemontese, acqua e vino per un contributo di 25 euro a persona. Previsto inoltre un menù per bambini al costo di 8 euro, con ravioli, dolce e bibita. A partire dalle 21:30 musica dal vivo con l'orchestra Caravel.

Richiesta la prenotazione obbligatoria, chiamando lo 010 802344 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, tramite il modulo Google a questo link https://forms.gle/4YQfbsjuZscD5zpg6 oppure scrivendo su Whatsapp al 348 5210988. Maggiori informazioni sul sito dell'Associazione GAU.