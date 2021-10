Sagra del Fungo Porcino e del Vino Barbera a San Desiderio

Prezzo non disponibile

La Fattoria Didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio organizza la Sagra del Fungo Porcino e del Vino Barbera. Appuntamento sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Il pranzo si svolgerà anche in caso di pioggia sotto il tendone delle sagre.

Programma del weekend

Ore 10: esposizione degli animali

Ore 11: visita guidata alla fattoria con Nonno Emidio

Ore 13: pranzo (20 euro a persona).

- Antipasti: salumi, formaggi, torta di verdure, fagioli con tonno e cipolla, insalata russa.

- Primi: ravioli al sugo di funghi, chicche di patate panna e funghi.

- Secondo: arrosto ai funghi porcini con contorno e patate.

- Acqua, frutta e dolce inclusi. Possibilità di bis e tris (all you can eat).

- Vini e bevande:

Barbera Le Rovole 5 euro a bottiglia

Barbera frizzante Vinchio 8 euro a bottiglia

Barbera Fontanafredda 10 euro a bottiglia

Dolcetto Fontanafredda 10 euro a bottiglia

Chardonnay 5 euro a bottiglia

Birra Ichnusa 2 euro

Coca Cola lattina 2 euro

Estathé limone o pesca 2 euro

Caffè 1 euro

Amari 2 euro

- Menù bambini 10 euro: penne al pomodoro, arrosto (senza funghi) e purè, frutta.

Dalle 15,30: pomeriggio a misura di bambino con:

- Il Gazebo della Preistoria a cura di Germano

- Area giochi "Indiana Jones"

- Apertura Parco Avventura (3 euro a traversata)

- Giri a cavallo con battesimo della sella (5 euro a giro)

- Esposizione e vendita dei prodotti della Fattoria, a cura dei nostri ragazzi 'semplici'

Prenotazione obbligatoria.

Info (anche WhatsApp): 3334309532 - 3498901492

