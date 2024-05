Sagra dei Fugassin a Mele con oltre 30 farciture e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Eccezionalmente in anticipo, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna un appuntamento fisso per gli amanti del cibo tipico del territorio: a Mele, presso l'Oratorio di Sant'Antonio Abate, ecco la Sagra dei Fugassin, giunta alla 24^ edizione. Tre serate in cui sarà possibile gustare i celebri focaccini con oltre 30 farciture, accompagnati da birra, vino, sangria e molto altro.

Apertura degli stand gastronomici venerdì alle ore 19, mentre sabato e domenica si apre alle ore 18. Non mancherà ovviamente la buona musica a intrattenere i presenti, a partire dalle ore 21 con orchestre dal vivo.

foto: fb@oratoriomele