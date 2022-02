Sagra del fritto misto di carne a San Desiderio

Sabato 19 e domenica 20 febbraio la fattoria didattica "Il ciliegio" di San Desiderio propone la Sagra del Fritto Misto.

L'inizio della giornata è alle 11,30 con l'esposizione degli animali, e poi alle 12 visita guidata alla fattoria.

Si pranza alle ore 13: il menu prevede antipasti con salumi, formaggi, torte di verdure, fagioli con tonno e cipolla e insalata russa, e poi ravioli al sugo di carne, chicche di patate ai quattro formaggi e infine fritto misto della fattoria con carne e verdure, frutta e dolce, acqua e vino a 25 euro a testa (formula all you can eat). Per i bambini previsto menu speciale a 10 euro con penne al pomodoro, milanese e patate e frutta.

Dopo pranzo, domenica alle 15,30 ballo liscio a cura del maestro Mauro. Per i più piccini, invece, in entrambe le giornate dalle 14,30 attività nella natura con giri a cavallo, parco avventura e giochi.

Il pranzo si svolgerà anche in caso di pioggia sotto all'apposito tendone.

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3334309532.