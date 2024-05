28^ Sagra della Fragola a Rossiglione con esibizioni sportive, prodotti locali e dj set

Indirizzo non disponibile

A Rossiglione, come sempre, maggio vuole dire Sagra della Fragola: l'evento torna, per la sua 28^ edizione, domenica 26 maggio presso l'Area Expo ex Ferriera alle 14. La manifestazione sarà accompagnata ancora una volta da numerosi eventi ed esibizioni sportive, dal ciclismo al tennis, dalle bocce al calcio, dall'ippica al basket, dalla boxe alla ginnastica artistica. Dj set a partire dalle ore 18, garantito il servizio bar.

Sara presente anche un mercatino di prodotti locali. In caso di maltempo la sagra si svolgerà comunque in struttura coperta. Evento a cura della Pro Loco Rossiglione.