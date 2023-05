Settima edizione per la Sagra della Focaccia al Formaggio a Sussisa di Sori

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 20 e domenica 21 maggio arriva la settima edizione della Sagra della Focaccia al Formaggio a Sussisa di Sori. L'evento, organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo di Sussisa, è dedicato agli amanti della focaccia al formaggio, presente infatti in tutte le varianti del caso: pizzata, con il pesto e altre ancora.

Sabato si parte alle ore 19 con l'apertura dello stand gastronomico, accompagnato musicalmente dagli Early Vibes. A seguire si balla con On Faya - DJ Set (ingresso libero). Domenica la festa si protrarrà invece per tutto il giorno a partire dalle ore 12 per l'intera giornata accompagnati dall'intrattenimento di Fabio Casanova.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.