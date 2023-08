Festa di San Lorenzo in Chiale: sagra, musica e spettacoli per bambini

Torna dal 10 al 13 agosto la festa della parrocchia di San Lorenzo in Chiale, a Voltri, con celebrazioni religiose, musica e sagra.

Giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 agosto funzione religiosa alle ore 18, mentre domenica 13 messa alle 10 e vespri alle 17,30.

Tutte le sere inoltre dalle 19,30 sagra con pizzette di Chiale, panissa, polenta, mezzelune al basilico, spezzatino di agnello, coniglio alla ligure, trippe, bistecche e salsicce alla piastra. In più, solo venerdì, tagliolini con ragù di pesce e spezzatino di spada alla ligure.

Non mancherà l'intrattenimento: giovedì alle 21 Rock Sound System, venerdì alle 20 48esima edizione della Marcia della Luce e alle 21 intrattenimento musicale con "Wolly"; sabato alle 20 marcia corta per ragazzi e bambini dai 5 ai 15 anni, mentre alle 21 spettacolo per bambini "Japo mondo magico". Domenica, infine, alle 21 ballo liscio con l'orchestra Alta Marea e alle 22 "Osserviamo gli astri" con il professor Roberto Pesce.