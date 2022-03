Festa del Papà con sagra 'all you can eat' a San Desiderio

Sabato 19 e domenica 20 marzo la fattoria didattica "Il ciliegio" di San Desiderio organizza la Festa del Papà, con attività per grandi e piccini, e sagra con formula "all you can eat".

Si inizia alle 11,30 con apertura cancelli ed esposizione di tutti gli animali. Alle 12 visita guidata alla fattoria con nonno Emidio, alle 13 pranzo a menu fisso (25 euro) con bevande incluse.

Dalle 14,30 pomeriggio dei bambini a contatto con la natura, con animazione, parco avventura (3 euro a traversata) e giri a cavallo con battesimo della sella (5 euro a giro).

Domenica, dalle 15, ballo e karaoke per gli adulti.

Ingresso pomeridiano solo dopo le 15,30, bambini gratis, adulti 5 euro.

Il menu

Antipasti: salumi, formaggi, torta di verdure, fagioli con tonno e cipolla, insalata russa

Primi: ravioli ripieni con patate, rosmarino e robiola al ragù di cervo

Secondo: Coppa di maiale al forno con carciofi, spezzatino di cervo con patate

Frutta e dolce, acqua e vino.

Menu bambini a 10 euro: penne al pomodoro, arrosto con patate, frutta.