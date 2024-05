Sagra della Ciliegia a Sant'Olcese con menù a tema, sport e attività per bambini

XIV edizione per la Sagra della Ciliegia a Sant'Olcese Chiesa: una festa per i bambini e non solo che si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno 2024. Durante tutta la manifestazione sarà possibile praticare attività sportive (rugby, mountain bike, minibasket, battesimo della sella. Intrattenimento con Baby Cherry Dance, Danza in cerchio e musica con Dj Jekyll.

Sabato pomeriggio torneo di minibasket riservato alle leve 2013, 2014 e 2015, per iscrizioni: Maurizio 338 9023196. Domenica pomeriggio è invece in programma uno spettacolo a cura di “Il teatro più piccolo che c'è”, un teatro itinerante di fiaba per bambini e famiglie. A seguire, laboratori di costruzione di burattini con l'utilizzo di materiali artigianali.

Servizio ristorante con menù a tema sabato a cena e domenica a pranzo: ravioli alla ciliegia, arista alla ciliegia, crostate. Disponibili anche piatti più semplici per i bambini.

Per info pagina Facebook Sagra della Ciliegia Sant'Olcese.