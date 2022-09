Sagra del Cinghiale a Borzoli

Sabato 24 settembre, dalle 19:30 in poi, Sagra del Cinghiale presso i locali della Società operaia cattolica di Borzoli. Dalle 21:30 musica e karaoke in buona compagnia. Il menù prevede taglierini al sugo di cinghiale, cinghiale in umido con polenta, dolce e bevande.

Per info e prenotazioni contattare il numero 010 6521240, da martedì a domenica dalle 15 alle 19, oppure direttamente al banco della società fino al 22 settembre. Prenotazione non obbligatoria ma consigliata.