Sagra della Ciliegia e delle Focaccette a Capreno di Sori con serate danzanti

Edizione numero 63 per la tradizionale Sagra della ciliegia e delle focaccette di Capreno (Sori). Doppio appuntamento venerdì 7 e sabato 8 giugno a partire dalle ore 16 con foccaccette e ciliegie, quindi dalle 19:30 apertura degli stand gastronomici con specialità di carne e pesce. Dalle 21 ballo con Robbi Dj e Orchestra Diego Sanguineti. Solo venerdì 7 giugno saranno disponibili anche pollo fritto, hot dog, hamburger, panino con salamella, patatine fritte, focaccette, torta di ciliegie.

Manifestazione al coperto in tensostruttura che si svolgerà anche in caso di pioggia. Per info contattare la Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno-Sori al 391 7704642 o alla pagina Facebook Società Capreno.

foto: fb@SocietàCapreno