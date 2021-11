Castagnata a Sestri Levante

Gli Amici del Parco di Sestri Levante, con Arciragazzi Tigullio e il patrocinio del comune organizzano la Castagnata 2021.

Appuntamento domenica 7 novembre alle ore 15 al parco Monti Leone di via Paggi, a Sestri Levante.

Non solo sagra: per l'occasione giochi a squadre per bambini e ragazzi, musica con dj Diego, esibizione a passo di danza, caldarroste per tutti e merenda per bambini.

La festa sarà realizzata secondo le norme anti covid-19. In caso di pioggia sarà rimandata a domenica 14 novembre.

