51^ Sagra della Castagna a Borgo Fornari con musica, mercatino e giochi per bambini

L’ 8 ottobre p.v. si terrà a Borgo Fornari, presso il parco comunale Aldo Traunik, la 51° edizione della Sagra della Castagna, organizzata dalla locale Pro Loco. La festa avrà inizio alle ore 12:30 con l’apertura degli stands gastronomici. Il menù proposto è, come da tradizione, perfettamente intonato alle nostre zone e alle nostre tradizioni: polenta cotta nei classici paioli sul fuoco a legna da condire con vari sughi di prima scelta, trippe con fagiolane e carni alla brace, dolci a volontà da innaffiare con degli ottimi vini di una nota casa vinicola del Monferrato. Seguirà dalle ore 14:30 l’accensione dei fuochi dove verranno cotte le castagne in grosse padelle maneggiate con maestria ed esperienza dai volontari dell’associazione, i quali si confronteranno nel tradizionale “ballo della castagna”.

Nel pomeriggio gli amanti del ballo e della musica potranno divertirsi e scatenarsi in compagnia del “DJ Set Davide” e gustare nel mentre, oltre alle caldarroste, i tradizionali “frisceu” insieme al monte bianco, al castagnaccio ed alle tigelle dolci e salate. In piazza Carpaneto e lungo la strada che porta al parco, ci sarà un mercatino di antiquariato , modernariato e artigianato locale. Saranno presenti “I giochi del cortile” per far divertire grandi e piccini con una ricca esposizione di giochi d’un tempo che potranno essere provati da tutti; per i bambini giochi vari e gonfiabili. Non mancherà la lotteria delle piante pro Asilo A. Davidson. In caso di avverse condizioni meteorologiche, la manifestazione sarà automaticamente rinviata alla domenica successiva 15 ottobre.