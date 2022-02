Sagra di Carnevale a San Desiderio con premi per tutti i bimbi mascherati

Sabato 26 e domenica 27 febbraio alla fattoria didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio si tiene la Sagra di Carnevale, tra cibo, animali, giochi per bambini e premi per tutti i piccoli che si presenteranno mascherati.

Si parte alle 11,30 con esposizione di tutti gli animali, poi alle 12 visita guidata alla fattoria con 'nonno Emidio', infine alle 13 pranzo a menu fisso con bevande incluse. Il menu prevede antipasti con salumi, formaggi, torte di verdure, fagioli con tonno e cipolla, insalata russa, poi primi a base di ravioli al sugo di cinghialem e chicche di patate ai quattro formaggi. Infine, coppa di maiale al forno con salsa vellutata ai funghi e contorno di patate. Frutta e dolce, acqua e vino per concludere.

Il tutto per 25 euro a persona, formula all you can eat.

Il menu bambini a 10 euro prevede penne al pomodoro, arrosto con patate e frutta. Dalle ore 14,30 il pomeriggio dei bambini a contatto con la natura: animazione per bambini con clown, apertura parco avventura (3 euro a traversata), giri a cavallo con battesimo della sella (5 euro). Domenica, in più, dalle 15 ballo e karaoke per gli adulti.