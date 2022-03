Torna la Sagra dei Carciofi con formula 'all you can eat' a San Desiderio

Dopo il successo della scorsa settimana, torna per una nuova edizione speciale la Sagra dei Carciofi "Ardiciocche in fattoria" organizzata dalla fattoria didattica "Il ciliegio" di San Desiderio. Appuntamento il 12 e 13 marzo.

Si inizia alle 11,30 con l'apertura dei cancelli ed esposizione di tutti gli animali. Alle 12 visita guidata alla fattoria con nonno Emidio. Alle 13 pranzo a menu fisso con bevande incluse. Antipasti: salumi, formaggi, torta di carciofi, fagioli con tonno e cipolla, insalata russa. Nei primi, ravioli di carciofi con panna, chicche di patate al ragu di carciofi. Come secondo, coppa di maiale al forno con salsa vellutata ai carciofi e contorno di patate. Frutta e dolce, acqua e vino. Il tutto per 25 euro a testa, con formula 'all you can eat'.

Il menu bambini per 10 euro include penne al pomodoro, arrosto con patate e frutta.

Dalle 14,30 il pomeriggio dei bambini, a contatto con la natura. Animazione per bambini con i clown al volo, apertura pasrco avventura (3 euro a traversata), giri a cavallo con battesimo della sella (5 euro a giro).

Dalle ore 15 ballo e karaoke per gli adulti, solo domenica.

Ingresso pomeridiano solo dopo le 15,30, bambini gratis, adulti 5 euro.