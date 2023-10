Sagra d'Autunno a Sciarborasca con castagnata, polentata, musica e animazione

Venerdì 13 e sabato 14 ottobre a cena e domenica 15 a pranzo torna la grande Sagra Autunnale organizzata dalla Croce d'Oro a Sciarborasca sulle alture di Cogoleto con stand gastronomici, animazione e molto altro per un week end di divertimento, buona cucina, aggregazione e solidarietà.

Anche quest'anno la tradizionale kermesse inizierà già il venerdì sera (13 ottobre) con cena, musica e divertimento assicurato per grandi e piccini!

Saranno tante le specialità culinarie preparate dalle volontarie per la cena di venerdì e sabato e il pranzo di domenica: oltre al piatto della giornata, la polenta con i vari sughi artigianali, ci saranno anche primi, sempre artigianali (taglierini e ravioli) e secondi piatti di stagione (stinco al forno, pulled pork, carciofi fritti e molto altro), contorni sfiziosi e prelibati dolci. Il tutto accompagnato da ottimi vini e le immancabili caldarroste. Domenica pomeriggio anche le tradizionali focaccette, classiche e farcite.

Naturalmente non mancherà neppure la grande musica:

- venerdì 13 tributo a Ligabue con I “Da Zero a Liga”;

- sabato 14 concerto dei “The Sunny Boys”;

- domenica 15, dalle 15, si canterà e ballerà con il duo genovese “I Cugini della Corte” e l'orchestra spettacolo “Simpatia”.

Ristorante aperto sia sabato che venerdì sera a cena e domenica a pranzo. Per contatti e indicazioni: https://www.croceorosciarborasca.it/contatti/

Zona ristoro anche al coperto e ampio parcheggio a poche decine di metri dalla sagra. La manifestazione sarà ecosostenibile: tutte le stoviglie utilizzate saranno biodegradabili ed ecocompostabili. I proventi della sagra verranno utilizzati per finanziare progetti destinati all'acquisto di presidi ed elettromedicali per il soccorso sanitario per allestimento dei mezzi di soccorso dell'Ente.

Per info: 010 9188366.