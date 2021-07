Sagra dell'asado e del fritto misto a Rapallo per la festa di Sant'Anna

Il Centro Amici Sant'Anna - C.A.S.A. di Rapallo organizza lo svolgimento - nell'ambito dei festeggiamenti civili della festa di Sant'Anna - della Sagra dell'Asado e del Fritto Misto di Pesce a partire dalle 19.30 delle serate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 luglio 2021 presso il parco "Nicolò Cuneo" di via Tre Scalini 7 a Rapallo. Sarà attivo anche il servizio d'asporto.

La festa si svolgerà in forma ridotta, senza dimenticare il sacrificio di tante persone che si sono adoperate per combattere la pandemia e aiutare i bisognosi. Con tale spirito l'intero utile delle serate sarà devoluto a sostegno delle famiglie ancora in difficoltà a causa del coronavirus. Nel rispetto del distanziamento e delle misure di igiene e prevenzione vigenti si potranno gustare le prelibatezze della tradizione accompagnati dall'intrattenimento musicale, ancora senza ballo.

Come prenotare

L'ingresso al parco sarà contingentato privilengiando le prenotazioni con le seguenti modalità (le medesime per ottenere qualsiasi tipo di informazione):

- direttamente presso il custode dei giardini di via Tre scalini 7;

- e-mail all'indirizzo casa1989aps@gmail.com;

- chiamata a 351 6613084;

- chiamata a 0185 260706 (ore pasti).

Il programma

VENERDÌ 23 LUGLIO

- Ore 19.30 apertura stand gastronomici

- Ore 20.30 Elven con David Pastrovicchio, DJ e performer

SABATO 24 LUGLIO

- Ore 19.30 apertura stand gastronomici

- Ore 20.30 Karaoke con Luca Carboneri

DOMENICA 25 LUGLIO

- Ore 19.30 apertura stand gastronomici

- Ore 20.30 I Primavera in concerto

- Ore 22.30 consueta estrazione lotteria (i biglietti saranno in vendita nei giorni precedenti la festa ai contatti sopraindicati e nel corso delle tre serate)

