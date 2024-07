Festa di Sant'Anna e Sagra dell'asado e del fritto misto a Rapallo

Torna l'attesissima Sagra dell'asado e del fritto misto a Rapallo. L'evento, organizzato dal Centro Amici Sant'Anna - C.A.S.A di Rapallo, si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti civili per la festa di Sant'Anna. Appuntamento sabato 27 e domenica 28 luglio presso i Giardini Comunali in via Tre Scalini a Rapallo.

L’apertura degli stand gastronomici è fissata alle ore 19. A partire dalle ore 21 via all'intrattenimento musicale, sabato con l'Orchestra Primavera e domenica con l'Orchestra Caravel. Prevista anche la pesca di beneficenza.

Per informazioni:

- direttamente presso il custode dei giardini di via Tre scalini 7

- e-mail all'indirizzo: casa1989aps@gmail.com

- chiamata al n. 351 6613084

- pagina Facebook Centro Amici Sant'Anna CASA.