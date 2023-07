Sagra dell'asado e del fritto misto di pesce a Rapallo

Il Centro Amici Sant'Anna - C.A.S.A. di Rapallo è lieto di annunciare che, nell’ambito dei festeggiamenti civili per la festa di Sant’Anna, anche quest'anno si svolgerà la Sagra dell'asado e del fritto misto di pesce. L’apertura degli stand gastronomici è fissata alle ore 19 di sabato 29 e domenica 30 luglio, come di consueto presso il parco “Nicolò Cuneo” di via Tre Scalini 7 a Rapallo (accanto alle scuole elementari Pascoli), ove potrete gustare le migliori prelibatezze della nostra tradizione.

A partire dalle ore 21, il grande intrattenimento musicale e il ballo con le voci e le note dell’ORCHESTRA CARAVEL, il sabato, dell’ORCHESTRA PRIMAVERA, la domenica. Nel corso di tutte e tre le serate sarà attiva una ricca pesca di beneficienza. Sarà attivo il servizio ai tavoli.

PER INFORMAZIONI:

- direttamente presso il custode dei giardini di via Tre scalini 7

- e-mail all'indirizzo: casa1989aps@gmail.com

- chiamata al n.: 351 6613084

PROGRAMMA DELLE SERATE:

SABATO 29 LUGLIO

- Ore 19 apertura stand gastronomici e pesca di beneficienza

- Ore 21 musica e ballo con l’Orchestra CARAVEL

DOMENICA 30 LUGLIO

- Ore 19 apertura stand gastronomici e pesca di beneficienza

- Ore 21 musica e ballo con l’Orchestra PRIMAVERA

#festasantanna2023