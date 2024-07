Sagra dell'Asado a Caperana con stand gastronomici e serate danzanti

Prezzo non disponibile

Da giovedì 4 a sabato 6 luglio la frazione di Caperana organizza, con il patrocinio del Comune di Chiavari, la Sagra dell’Asado, allestita al campo Daneri in via Parma. Previsti stand gastronomici in funzione dalle ore 19 e serate danzanti con le orchestre Daniele Cordani, Mary Maffeis, Giorgio Villani. Evento a cura dell’associazione Amici di Caperana.