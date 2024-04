A scriverle sono la moglie, Midori, l’amante, Saiko, e la figlia ventenne di quest’ultima, Shoko: un equilibrio difficile ha tenuto legati per anni i loro destini, grazie a un velo di silenzio e di menzogna reciproci. Ma un avvenimento inatteso sconvolgerà le loro vite, rompendo questo equilibrio. Lo spettacolo sarà seguito da una visita guidata al museo.

Nell’ambito di Lunaria a Levante 2024, domenica 14 aprile alle ore 16 un’immersione nelle atmosfere del Giappone ospitata, non a caso, dal Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone: “Ry?j? o l’amore che non si può” è un reading musicale liberamente tratto da “Il fucile da caccia” di Yasushi Inoue con protagoniste tre donne – interpretate da Raffaella Azim, Mariella Fenoglio e Sara Mennella – e le loro tre lettere, tutte destinate allo stesso uomo, Josuke.

“Ryōjū o l’amore che non si può”, in scena al Museo Chiossone per Lunaria a Levante