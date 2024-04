Il ruolo del Canale di Suez nella navigazione commerciale

A partire dallo scorso dicembre la sicurezza della navigazione commerciale nel Mar Rosso è compromessa e ciò ha portato molte compagnie di navigazione a ridurre, in taluni casi ad azzerare, i transiti nel Canale di Suez, con un immediato impatto sul costo del trasporto e sulla affidabilità delle spedizioni via mare. A risentirne particolarmente è la regione mediterranea e in particolare i paesi, come l’Italia, i cui flussi di import ed export riguardano prevalentemente il Medio Oriente e l’Asia e che pertanto trovano nel Canale di Suez la naturale via di passaggio.

Claudio Ferrari, Professore ordinario di Economia Applicata (SECS-P/06) all'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia. Insegna "Economia delle attività terziarie", "Economia delle Reti e delle Infrastrutture", "Maritime transport economics". Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie del Mare con sede amministrativa presso l’Università di Genova. Autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche concernenti l'economia e la pianificazione dei trasporti, l'economia territoriale e regionale. In particolare, gli ambiti di interesse comprendono il settore marittimo-portuale, le infrastrutture di trasporto e lo sviluppo regionale. È stato coinvolto in numerosi progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici e privati. Principal investigator per il progetto "New economic regulation for transport in case of emergency events" finanziato dalla DG Reform della Commissione UE. Membro dell'Editorial Board delle riviste Transport Policy, International Journal of Transport Economics, European Transport Research Review (ETRR), Journal of Marine Science and Engineering e della Rivista di Economia e Politica dei Trasporti (REPoT). Dal 2016 al 2021 Segretario Generale e dal 2022 Presidente della Società Italiana di Economia dei Trasporti e delle Logistica (SIET). Membro del Gruppo di Esperti della Struttura organizzativa per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture (STEMI). Da luglio 2008 a giugno 2011 è stato direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario Go-Up (Governance of Urban Policies). Da novembre 2010 a ottobre 2012 è stato consigliere di amministrazione dell'Università di Genova.