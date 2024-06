"Rumenta alla riscossa" a Castello D'Albertis: usa l'immaginazione per costruire i tuoi giocattoli con materiali di riciclo

Sabato 22 giugno alle ore 11:00 e alle ore 17:00 a Castello D’Albertis ritorna l’appuntamento “Rumenta alla riscossa!”, attività laboratoriale per famiglie, curata dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in occasione della mostra “La poetica del gioco. Roberto Papetti giocattolaio”.

Nella giornata di sabato sono previsti due laboratori: appuntamento alle ore 11:00 per i bambini dai 3 ai 6 anni e alle ore 17:00 per i bambini dai 7 ai 11 anni.

Sulle orme dei giocattoli costruiti dal giocattolaio Papetti, i ragazzi saranno invitati a riflettere sui rifiuti che il nostro modo di vivere produce e a guardarli non come uno scarto, ma come una risorsa. Inoltre, potranno costruire i propri giocattoli a partire da materiale di riciclo.

I laboratori del ciclo “Rumenta alla riscossa” si pongono come obbiettivo quello di far vedere ai bambini di oggi che i giocattoli possono essere creati con oggetti inusuali… basta solo usare la giusta dose di immaginazione!

I prossimi appuntamenti si terranno:

6 luglio ore 11:00 attività per famiglie

6 luglio ore 17:00 7-11 anni

20 luglio ore 11:00 3-6 anni

20 luglio ore 17:00 7-11 anni

3 agosto ore 11:00 3-6 anni

3 agosto ore 17:00 7-11 anni

17 agosto ore 11:00 3-6 anni

17 agosto ore 17:00 7-11 anni

INFO:

Luogo: Castello D’Albertis, Corso Dogali 18

Durata: 1h 30min

Costo: 4,50€ (biglietto ridotto museo) + 5€ (attività) a bambino

(per bambini di 3 anni è necessaria la presenza di un genitore, per cui è previsto il biglietto ingresso ridotto a 4,50€; per ogni genitore o parente aggiuntivo biglietto ingresso intero a 6€).

Per info e prenotazioni: tel. 0105578280, e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it