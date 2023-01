“Rubens a Genova”, visite guidate con la direttrice Serena Bertolucci riservate agli under 27

La direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Serena Bertolucci, sarà una guida d’eccezione per due speciali visite alla mostra “Rubens a Genova” riservate agli under 27. A partire dal prossimo 23 gennaio infatti, il lunedì - giorno in cui tradizionalmente è prevista una promozione per i giovani universitari con il biglietto ridotto a 5€ anziché 14€ - si arricchisce di un imperdibile momento di approfondimento. L’inizio della visita guidata è alle ore 17 e sarà necessaria la prenotazione a: prenotazioni@palazzoducale.genova.it

La mostra “Rubens a Genova” – curata da Nils Büttner e Anna Orlando – sarà visitabile fino al 5 febbraio ed è prodotta dal Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura e con la casa editrice Electa. La seconda visita guidata riservata agli under 27 è in programma lunedì 30 gennaio.

Il progetto scientifico nasce in occasione del quarto centenario della pubblicazione ad Anversa del celebre volume di Pietro Paolo Rubens, Palazzi di Genova. Sono esposte più di 100 opere, tra le quali hanno il ruolo di protagonisti oltre venti Rubens provenienti da musei e collezioni europee e italiane, che si sommano a quelli presenti in città, giungendo così a un numero come non vi era dalla fine del Settecento a Genova.