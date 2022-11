Sabato 12 novembre dalle 15:30 alle 17:30 sono previste visite guidate alla mostra e al palazzo al prezzo speciale di € 10. Dal 8 ottobre 2022 al 31 marzo 2023, Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ospiterà la mostra “Rubens e aristocratiche bellezze a palazzo Imperiale” curata da Michela Cucicea. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18 e nel prezzo del biglietto (10 euro) è compresa la visita guidata. Per scuole e gruppi è prevista anche un’apertura su prenotazione in mattinata.

È stata scelta come immagine guida della mostra il ritratto rubensiano di Brigida Spinola per un particolare motivo: approfondendo le vicende personali della effigiata (Brigida diventerà la seconda moglie di Gio. Vincenzo Imperiale), troviamo anche spunto per analizzare i segreti per cura della persona e i trucchi di bellezza delle dame genovesi.

La mostra accoglie il visitatore in una delle antiche dimore dei Rolli alla scoperta di una parte di quella Genova che tanto aveva colpito il giovane Rubens. Stanza dopo stanza sono svelati segreti della vita privata delle dame genovesi: dalla confezione di abiti sontuosi ai peculiari gioielli, dagli accessori per acconciature ai profumi accattivanti, dai trucchi di bellezza al regime alimentare. Il visitatore è immerso in una esperienza multisensoriale unica nella rievocazione storica, attraverso suoni, colori e odori che caratterizzano le dimore dei “Magnifici.”

Per prenotazioni e info: tel. 010 2091863 email prenotazioni.festigium@gmail.com