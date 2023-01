Rubens e aristocratiche bellezze a Palazzo Imperiale

7 ottobre 2022 – 30 giugno 2023

a cura di Michela Cucicea

Visita guidata speciale Epifania: venerdì 6 gennaio 2023, ore 16 e ore 17



Un excursus attraverso alcune eccellenze della storia genovese che colpirono l’attenzione del giovane Rubens: la moda, l’artigianato, il cibo e i profumi. L’abito indossato da Brigida Spinola nel celebre ritratto di Rubens, perfettamente ricostruito da Nicola Trotta, diventa lo spunto per approfondire non solo la moda ma anche la cosmesi e l’artigianato che ruotava intorno ad essa, dai profumi al pizzo, al tombolo, al macramè.

Stanza dopo stanza saranno svelati segreti della vita privata delle dame genovesi: dalla confezione di abiti sontuosi ai peculiari gioielli, dagli accessori per acconciature ai profumi accattivanti, dai trucchi di bellezza al regime alimentare. Il visitatore si immergerà in un’esperienza multisensoriale unica come la rievocazione storica, attraverso suoni, colori e odori che caratterizzavano le dimore dei Magnifici.

Apertura con visita guidata venerdì 6 gennaio 2023, ore 16 e 17 al prezzo speciale di € 10,00.

Appuntamento presso Palazzo Imperiale (Piazza Campetto, 8), apertura biglietteria ore 15:30 e 16:50.

L' ingresso alla mostra, comprensivo di visita guidata, è di € 10. Per prenotazioni o informazioni rivolgersi al numero 010/2091863 e a prenotazioni.festigium@gmail.com