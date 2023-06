Esposizione fotografica e bibliografica. Genova, la cui storia è legata al mare, al viaggiare, ai navigatori, accoglierà dalla fine di giugno l’evento più esclusivo dell’anno: la tappa conclusiva di The Ocean Race, spesso descritta come l’evento sportivo più lungo e impegnativo dello sport professionistico, la prova più dura nel mondo della vela e uno dei tre grandi eventi della disciplina, insieme ai Giochi Olimpici e alla Coppa America. Sono numerosissimi gli eventi e le manifestazioni ad essa collegate: una grande festa pronta ad ospitare e coinvolgere tutti con un ricco programma tra le regate veliche, gli appuntamenti all’Ocean Live Park e la possibilità di scoprire la città con un enorme patrimonio storico artistico, soprattutto nei Musei e nelle Biblioteche, ciascuno seconda la propria specificità.

Quale occasione migliore per la Biblioteca Benzi, quindi, per rimettere in luce la vocazione marinara del proprio territorio, il passato di cantieristica navale e le figure dei grandi viaggiatori che in questa zona sono nati? Nasce così l’iniziativa “Sulla rotta dei navigatori: i cugini D’Albertis”, dedicato ai celebri Capitano Enrico Alberto D’Albertis e al cugino Luigi Maria D’Albertis, nativi di Voltri, grandi esploratori e navigatori a cavallo tra Ottocento e Novecento. Sarà così possibile scoprire le avventure dei due personaggi, i luoghi della loro famiglia e là dove hanno viaggiato, la ricchezza dei reperti e delle raccolte scientifiche e naturalistiche da loro riportate in patria attraverso una vetrina bibliografica arricchita da riproduzioni di foto d’epoca.

L’esposizione si terrà dal 19 al 30 giugno 2023 nel normale orario di apertura della Biblioteca. Per le scuole dell’Infanzia è prevista, su richiesta, un’attività intitolata “Piccoli esploratori del mare”, con letture a tema marinaro e attività laboratoriali. La partecipazione è gratuita e su prenotazione.

Info e prenotazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it