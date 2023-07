"Sulla rotta di Colombo", passeggiata Migrantour tra degustazione e arte

Sabato 8 luglio alle ore 11.00 si terrà la passeggiata “Sulla rotta di Colombo, viaggio tra arte e sapori” in occasione dell’arrivo a Genova dell’Ocean Race.

Partendo da Casa Colombo, dove l’esploratore ha trascorso la sua infanzia, prende il via un viaggio tra i vicoli del Centro Storico alla scoperta delle influenze artistiche giunte a Genova sulle “rotte” di antichi e nuovi sapori che spinsero Colombo nella sua impresa: dai profumi delle spezie della drogheria Torielli al campanile maiolicato di S. Agostino, dalla influenze orientali di Palazzo S. Giorgio, per terminare con stuzzicanti assaggi di ricette latinoamericane proposte dalla chef Marta Veloz.

Visita accompagnata e approfondimento della figura di Colombo a cura delle guide interculturali Migrantour Genova della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che partendo dalla propria storia personale di migranti e attraverso le suggestioni create dalle realtà commerciali e culturali del territorio, racconteranno di come i flussi migratori nella storia passata e recente hanno contribuito alla trasformazione delle società europee.

L’incontro sarà anche occasione per parlare del Patto di Sussidiarietà per un Nuovo Sestiere del Molo, allargatosi recentemente anche al Sestiere di Prè e al Sestiere della Maddalena, un progetto di rigenerazione urbana facente capo al Piano Integrato Caruggi, in cui la riqualificazione degli spazi pubblici si intreccia con la rigenerazione del tessuto sociale, grazie alla co-progettazione tra l’amministrazione comunale e una rete di 53 enti e associazioni legati al mondo della cultura, del sociale e del commercio.

L’iniziativa, a cura di Solidarietà e Lavoro scs-onlus e Pandora scs-onlus, rientra nell’ambito del network museale “Sulla rotta dei capolavori”, iniziativa di Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura dedicata per l’occasione a The Ocean Race 2023.

Le passeggiate Migrantour Genova sono esperienze nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con diverse culture e tradizioni accompagnati da cittadini di origine straniera.

INFO

Costo: €20,00 a partecipante, comprensiva di passeggiata e degustazioni.

Durata: 2 ore ca.

Per prenotazioni: tel. 331.2605009; mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente