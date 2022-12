Rossana Casale in concerto a Camogli con il nuovo album “Joni”

Venerdì 16 dicembre alle 19:30 Rossana Casale sarà in concerto insieme ai suoi musicisti al Teatro Sociale di Camogli portando sul palco il nuovo album “Joni”, raffinato tributo alla cantautrice Joni Mitchell.

“Sarà un concerto guidato dal jazz e dal contatto col pubblico. Il mio desiderio è di continuare il discorso iniziato con l’album – dichiara Rossana Casale – gli accordi aperti della Mitchell ci daranno occasioni per nuove dinamiche. Il jazz si reinventa tutte le sere e l’unione forte che negli anni si è formata tra me e i musicisti creerà sul palco inattesi cerchi di energia, di arpeggi, suoni forte-piano, di emozioni tradotte in ritmo acceso o in silenzi e tutto questo lo faremo in ascolto con la platea. Le parole della Mitchell -aggiunge- sono al centro di questo lavoro, tutti noi le sentiamo molto. Seguiremo lei, rispetteremo le sue richieste ma ci sarà spazio per sovrapporre al suo anche il nostro racconto. Questa tournée avrà una vita di due anni – conclude – abbiamo tempo per vedere il

concerto trasformarsi e volare alto. Accompagnata da questi grandi musicisti, sarà sicuramente così”.

Il toru proseguirà a Viareggio, Sulmona, Teramo e Roma. Sul palco insieme a Rossana Casale: Emiliano Begni al pianoforte, Ermanno Dodaro al contrabbasso, Francesco Consaga al sax soprano e flauto traverso, Gino Cardamone alla chitarra.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del tearo oppure sul circuito online Vivaticket.

Scaletta

Jungle Line (recorded)

I Had a King

Roses Blue

Woodstock

Song to a Seagull

A Case of You

For the Roses

The Circle Game

Blue Medley

The Dry Cleaner from Des Moines

Both Sides Now

Big Yellow Taxi

——

Carey

In and Out of Lines

Calendario in aggiornamento e info su www.rossanacasale.it