Genova Hogwarts Express: la "rosa magica" di Harry Potter

Sabato 4 giugno 2022, alle ore 9, torna il Genova Hogwarts Express, il magico trenino dedicato ai fan di Harry Potter per stupire grandi e piccini, e far conoscere l'entroterra ligure attraverso il libro più letto del mondo. Questa volta, in edizione speciale, ecco "La Rosa Magica di Harry" Potter in collaborazione con La Festa delle Rose di Busalla. In questa puntata, il colore rosa è celebrato in ogni sfumatura con una sorpresa speciale ai partecipanti.

I posti per partecipare al Genova Hogwarts Express solo limitati e la prenotazione obbligatoria attraverso messaggio Whatsapp al numero 340 4910024, indicando: nome dell'evento, nome cognome e numero partecipanti.

Il trenino parte dalla stazione di Manin per arrivare a Casella con uno spettacolo insieme a tutti i personaggi della scuola di magia più famosa di sempre. Ad accogliere i maghetti ci sono la professoressa di erbologia Pomona Sprite, interpretata da Deborah Carelli; Alberto Cervelli nei panni di professor Piton e la cattivissima Bellatrix Lestrange alias Sophie Lamour, ideatrice del progetto. Ma la squadra è ricca di personaggi: non mancano Sibilla Cooman, la professoressa McGranitt, Tonks, Priscilla Corvonero, Rita Skeeter, Olympe e Harry Potter. Tutti i viaggiatori possono degustare i canestrelli magici offerti da Preti 1851 e ricevere una foto ricordo a cura dello studio fotografico DaruMa Photo.

La rosa è un fiore molto amato sia tra i "babbani" (persone prive di poteri magici, nei libri di Harry Potter) che tra i maghi: infatti è usata in elisir e filtri d'amore, come la pozione Amortentia. Il legno di rosa, invece, a detta di Ollivander, è impiegato per la creazione di bacchette flessibili e maneggevoli come quella della leggiadra strega Fleur Delacour dell'Accademia della Magia di Beauxbatons. I piccoli maghi hanno un compito: realizzare delle foto speciali per raccontare la giornata, che vanno poi pubblicate su Instagram con gli hashtag #genovahogwartsexpress - #larosamagicadiharrypotter.

Le tre foto che ricevono più like vincono dei premi speciali e sono pubblicate sulla pagina facebook di Avventure Cittadine Genova, e su Potterandmore.com, il portale italiano dedicato a il mondo di J.K Rowlings.