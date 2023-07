Rosa Chemical e Myss Keta all'Arena del Mare per il Live in Genova Festival

Il Live in Genova Festival ritorna nella stupenda location dell'Arena del Mare, dal 9 al 21 luglio 2023. Dopo l'apertura con Bresh, il cartellone prosegue venerdì 14 luglio 2023 con il concerto di Rosa Chemical e Myss Keta.

L’artista rivelazione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo porterà a Genova i suoi pezzi tra cui “Made in Italy”, brano da oltre 18 milioni di stream, disco d’oro e in classifica tra i singoli più trasmessi in radio. Insieme a lui sul palco l’artista velata Myss Keta, performer e rapper dall’attitudine punk, per un concerto all’insegna della provocazione e dell’irriverenza. La data si svolge in collaborazione con il Liguria Pride.

Biglietti disponibili su Ticketone.