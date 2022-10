"Room 22" al Teatro della Tosse per la rassegna di danza "Resistere e Creare"

Indirizzo non disponibile

Ultime giornate della rassegna internazionale di danza Resistere e Creare a cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Venerdì 7 ottobre alle 19 ai Teatri S. Agostino - Foyer Tonino Conte, e alle ore 21:15 al Belvedere Tonino Conte va in scena Room 22.

Room22 è un progetto nato dalla convivenza forzata h24 tra le danzatrici e performer, Marianna Moccia e Valeria Nappi, durante il lockdown del marzo 2020. Partendo dalla costrizione di uno spazio limitato - che nella pièce è simbolicamente riconducibile all’oggetto dello sgabello - si indaga il concetto di comunicazione tra gli individui nel tempo del distanziamento sociale. La volontà è quella di disegnare e rendere visibile lo spazio interiore - una stanza nel mondo - che le due performer costruiscono tentando di rimanere in equilibrio e in connessione tra loro nonostante la distanza fisica.

A ogni tentativo di comunicazione i corpi si coordinano nel costruire una nuova armonia, ma il limite dello spazio - inteso come lontananza - lo rende impossibile decostruendo il gesto fino a renderlo esasperato, vuoto. Solo nel momento in cui i due corpi trovano il contatto fisico, valicando i confini della solitudine, e lo spazio torna a essere profondo, le due performer riescono ad unirsi in una stanza d’insieme simbolo della più primordiale forma di linguaggio e di comunicazione universale.

In collaborazione con Electropark

Ideazione, coreografia e performer: Marianna Moccia, Valeria Nappi

Assistente alla coreografia: Maria Anzivino

Consulenza drammaturgica: Martina di Matteofoto e video: Michel Liguori

Musiche: Villa-Lobos - Nine inch nails - Luz Casalproduzione: FUNA

Con il sostegno di: ArtGarage, L’Asilo

Progetto vincitore del bando Danza urbana XL 2022 del Network Anticorpi XL

Biglietto euro 15. È possibile prenotare telefonando al botteghino del Teatro della Tosse 010/2470793 dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 oppure acquistare i biglietti sul sito www.teatrodellatosse.it

Il preacquisto online è consigliato anche al fine di garantire maggiore sicurezza ed evitare code ed attese all’ingresso.

Informazioni Botteghino tel. 010.2470793 o promozione@teatrodellatosse.it

Aggiornamenti, variazioni e dettagli sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.