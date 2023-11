Il Balletto di Milano porta in scena “Romeo e Giulietta” al Teatro Sociale di Camogli

Prezzo non disponibile

Domenica 26 novembre alle ore 16 (con replica per le scuole lunedì alle 10:30) va in scena al Teatro Sociale di Camogli “Romeo e Giulietta”, balletto in due atti su musica di P. I. ?ajkovskij.

Il travolgente incontro tra Romeo e Giulietta in una sfarzosa produzione del Balletto di Milano, fedele alla tragedia originale di William Shakespeare. Una sinfonia di oro e argento, i colori che simboleggiano le due famiglie rivali, domina le scene e i costumi. Nella coreografia di Federico Veratti, la ricchezza dei movimenti trionfa nelle danze d’assieme, mentre la ricerca di un’estetica personale si accentua negli emozionanti passi a due. I virtuosismi classici si fondono armonicamente con espressioni gestuali moderne, illuminando di una luce nuova la più celebre delle storie d’amore.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (e un’ora prima degli spettacoli), alla Pro Loco di Camogli e alla Pro Loco di Recco negli orari di apertura, oltre all’Hotel Cenobio dei Dogi. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket.

Info su www.teatrosocialecamogli.it