Rolli Silent Disco e tutti gli altri eventi targati Fuori Salone e Radici Festival

Fuori Salone 2023 insieme a Radici Festival animeranno il centro storico genovese in occasione del Salone Nautico. Venerdì 22 settembre dalle ore 18 alle ore 22 aperitivo a pagamento in Via Garibaldi negli atrii dei Palazzi dei Rolli (Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo Lomellino e Palazzo Giò Battista Spinola) e nelle tavole imbandite allestite su Strada Nuova. A partire dalle ore 22:30 fino alle 2:00 si balla sulla via tra i Palazzi Patrimonio Unesco con Shhh... la Rolli Silent Disco.

Durante l’evento sarà registrato Radici podcast live con Milkborg e Selvatico. La Shhh…Rolli Silent Disco trasforma Strada Nuova in una discoteca a cielo aperto. Tutti i partecipanti sono dotati di cuffie wireless con cui ascoltano musica per ballare senza produrre rumore all’esterno. Insomma, una discoteca silenziosa. 3 Djs per 3 canali diversi: Elettronica con Dj Milkborg; Hip Hop insieme a Dj Kamo & Mr. Phil; Pop insieme agli artisti resident della Silent Disco di Sestri Levante Eros e Cape. Scegli il tuo genere preferito e vivi l'esperienza unica di ballare tra i palazzi nobiliari del Cinquecento!

La cuffia per Shhhh…Rolli Silent Disco si può prenotare qui https://www.contattogenova.cloud/prodotto/rollisilentdisco/ fino ad esaurimento scorte. Le prime 1500 cuffie sono offerte dal Comune di Genova e dovrai versare solo una cauzione di 15 euro in accredito che ti verrà restituita alla riconsegna della cuffia funzionante e non danneggiata. Le cuffie successive saranno noleggiabili a 15 euro più cauzione fino a esaurimento scorte.

É necessario presentarsi direttamente in Via Garibaldi con il biglietto/qr code (ricevuto via e-mail) a partire dalle ore 20:30 per effettuare le procedure di accredito e ritirare il kit Shhh…Rolli Silent Disco. La manifestazione terminera’ alle ore 02.00.

Tutti (anche i possessori della cuffia offerta da Comune di Genova) devono versare una cauzione di 15 euro (al momento del ritiro della cuffia) e consegnare un documento di identità. La cauzione e il documento d’identità verranno restituiti alla riconsegna delle cuffie, previa verifica che non siano state danneggiate o perse (leggere attentamente le condizioni di utilizzo riportate di seguito).

Gli eventi fanno parte di Radici Festival 2023 con il contributo di Comune di Genova, Iren e Coop Liguria tramite il bando Genova Città dei Festival.

Condizioni di utilizzo

I partecipanti all’evento Shhh…Rolli Silent Disco si impegnano a:

Visita guidata alla scoperta delle Radici di Genova

Sabato 23 settembre 2023 si parte dal laboratorio creativo MaddAlive (vico della Chiesa della Maddalena 20r – angolo via Garibaldi 8) su 3 fasce orarie 16/18/19. Visite guidate tematiche attraverso un percorso che si snoda tra i centri nevralgici della città – economici – politici – religiosi e mostra come la Superba abbia sempre voluto mostrarsi come un “hub” inserito in una rete ramificata in tutte le culture, una pianta le cui radici si allargavano ben oltre l’orizzonte. E se nel Medio Evo i genovesi legavano con disinvoltura suggestioni gotiche e arabe, oggi possono ben dire “vedilo il mondo, in Genova è raccolto / a replicarne un po’ la psiche e il volto”.

La visita durerà circa 1h e 30 min. Visita guidata gratuita in occasione del Salone Nautico e di Radici Festival 2023. Per ogni prenotazione è previsto un contributo simbolico per i soli diritti di prenotazione pari a 3 euro. Prenota qui la tua visita alla scoperta delle Radici di Genova: https://www.exploratour.it/prodotto/radicigenova/

Laboratorio creativo

Domenica 24 settembre 2023 su due fasce orarie 15:30/16:30. Partendo dalle immagini dei Palazzi dei Rolli che hanno segnato la storia di Genova, ogni partecipante, guidato dalle illustratrici dell’associazione Pepita Ramone, potrà ridisegnare una facciata o singoli elementi degli edifici su pezzetti di carta che verranno poi aggiunti al collage/installazione nel suggestivo Chiostro di Santa Maria di Castello: una città disegnata da tante mani diverse, per creare un’unica grande visione.

Laboratorio creativo gratuito a cura di Pepita Ramone in occasione del Salone Nautico e di Radici Festival 2023. Prenota qui il tuo laboratorio alla scoperta delle Radici di Genova: https://www.exploratour.it/prodotto/laboratoriocreativoradici/

