Rolli Days Tours 2022: le visite guidate alla scoperta dei palazzi genovesi

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 sarà possibile vivere un'esperienza unica nello splendore dei Palazzi dei Rolli. Un salto nel passato e nelle storie di coloro che li hanno abitati per osservarli da un nuovo punto di vista. Saloni, affreschi, specchi e stucchi racconteranno la storia di Genova attraverso curiosità, aneddoti e addirittura complotti.

Tanti gli appuntamenti con i Rolli Days Tours, le visite guidate ufficiali organizzate da Explora – brand di ARM SRLS – che fanno parte dell’evento Rolli Days Live & Digital organizzato dal Comune di Genova. Due itinerari alla scoperta dei Palazzi dei Rolli con tante novità: durante i percorsi saranno molte le sorprese e i colpi di scena inaspettati.

1. Rolli Tour

“Io non ho mai visto nulla come questa Genova! È qualcosa di indescrivibilmente bello, grandioso, caratteristico: Parigi e Londra al confronto con questa divina città scompaiono come semplici agglomerati di case e di strade senza alcuna forma.”

Richard Wagner, 1853

Palazzi: Doria Tursi stanze del Sindaco, Doria Lamba atrio, Lauro, Pietro Doria, Palazzo Grillo.

Date: sabato 15 ottobre e domenica 16 ottobre ore 11 / 16 / 18

Durata: 2 ore.

Prezzo percorso Rolli Tour: 15 euro a partecipante + 2 euro di diritti di prevendita

2. Rolli Kids

Un’avventura tra personaggi misteriosi e angoli segreti, attraverso la storia, l’arte e le mille curiosità di Genova che si trasformano in un gioco da fare sempre col naso all’insù.

Palazzi: Doria Tursi stanze del Sindaco e Lauro

Date: sabato 15 ottobre ore 14 e domenica 16 ottobre ore 10:30

Durata: 1 ore e 15 min.

Prezzo percorso Rolli Kids: 11 euro a partecipante + 2 euro diritti di prevendita

Tutte le attività seguono il protocollo visite sicure e nel prezzo del percorso è incluso il sistema di radio guide. Si consiglia di portare i propri auricolari con attacco universale jack (no wireless, no bluetooth, no attacco piatto). Nel caso in cui non si disponesse di auricolari sarà possibile acquistarli alla partenza al prezzo di 2,50 euro per singolo auricolare monouso. Le visite sono svolte da esperte Guide Turistiche professioniste di Genova, abilitate da Regione Liguria.

Punto di partenza dei tour: spazio creativo MaddAlive – Vico della Chiesa della Maddalena 20r – angolo Via Garibaldi 8 – Palazzo Cattaneo Adorno.

I Rolli Days | Tours sono acquistabili online sul sito https://www.exploratour.it/rolli-days/

Per informazioni e assistenza chiamare i numeri 0100995560 – 3476073428 e/o scrivere a info@exploratour.it

Il programma visite guidate Rolli Days | Tours 2022 fa parte dell’evento Rolli Days Live&Digital 2022. Scopri di più su https://www.visitgenoa.it/rollidays-online/

Si ringraziano il Comune di Genova e il Sindaco di Genova per l’opportunità, l’accesso alle stanze di rappresentanza del Sindaco, ai giardini di Palazzo Tursi, la proficua collaborazione e il sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora, brand di ARM SRLS.

Si ringraziano tutti i proprietari dei Palazzi e gli inquilini per il loro supporto, la loro disponibilità e il loro sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora, brand di ARM SRLS – Palazzi dei tour: Doria Tursi stanze del Sindaco, Doria Lamba atrio, Palazzo Lauro, Pietro Doria, Palazzo Grillo.

Un ringraziamento speciale ad Andrea Pinto, presidente dell’associazione Palazzi dei Rolli per il sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora, brand di ARM SRLS. Si ringrazia l’Istituto professionale statale “Nino Bergese” per la collaborazione e le classi del corso di Accoglienza Innovativa e Promozione Culturale ed Enogastronomica del Territorio che supporteranno l’organizzazione dei Rolli Days |Tours Explora, brand di ARM SRLS. Si ringrazia il Circolo Culturale Fondazione Amon APS per la collaborazione, il supporto e il sostegno al progetto Rolli Days | Tours di Explora, brand di ARM SRLS. Si ringraziano le guide abilitate della Regione Liguria che da sempre collaborano con Explora e ARM SRLS.