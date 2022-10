Tornano i Rolli Days, edizione speciale dedicata a Rubens: le date e gli eventi in programma

Nuova edizione per il celebre evento che apre al pubblico tutto lo splendore dei palazzi genovesi. Gli attesissimi Rolly Days tornano infatti da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, in una declinazione speciale dedicata al maestro del barocco Pieter Paul Rubens proprio nei giorni in cui si è aperta la grande mostra a Palazzo Ducale "Rubens e i Palazzi di Genova".

Nel 1622, Peter Paul Rubens pubblica ad Anversa un libro, “Palazzi di Genova”, che illustra molti dei palazzi che oggi chiamiamo “dei Rolli” con tavole, piante e prospetti. Rubens li considera il più elegante modello per la residenza del perfetto gentiluomo europeo. A 400 anni di distanza, i Rolli Days celebrano i Palazzi dei Rolli di Genova, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2006, con un’edizione focalizzata sui palazzi e le ville ammirati da Rubens e che come ogni anno ci porterà in un viaggio fra le residenze aristocratiche genovesi. Sarà dunque possibile immergersi in quella straordinaria stagione di bellezza e ricchezza, guidati dalla passione e dalla competenza dei Divulgatori Scientifici.

Come sempre lunghissima la lista dei siti aperti al pubblico durante il fine settimana dei Rolli Days, tra palazzi, ville storiche, archivi a altro ancora. Molti gli eventi speciali, le visite e i tour guidati in programma, per consultare l'elenco completo delle attività e dei siti aperti e per le prenotazioni clicca qui.

Per visitare i Palazzi e gli altri siti dei Rolli Days è necessario prenotare. L’ingresso e le visite con i Divulgatori Scientifici sono gratuite, salvo dove diversamente indicato. Per alcuni siti, la prenotazione sarà attiva dal 3 ottobre.

Cosa sono i Rolli?

Cosa sono i Palazzi dei Rolli? La risposta potrebbe essere molto semplice, asciutta, come ci insegnano i documenti conservati tra i faldoni e le filze dell’Archivio di Stato di Genova: sono liste, elenchi. Ma ciò che questi elenchi descrivono, nella loro semplicità estrema, sono dimore che valgono – ognuna – quanto alcune tra le più preziose regge del potere europeo per affreschi, prestigio e collezioni artistiche. Questi palazzi, questo sistema di palazzi, è in realtà il segno, tangibile, del successo raggiunto dalla Superba in quello che è stato chiamato il “siglo del los genoveses”. Il Secolo dei Genovesi.