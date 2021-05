Rolli Days for all: la visita guidata gratuita

Visita guidata in vista dei Rolli Days, con cui si aprono i Palazzi che hanno fatto di Genova una città famosa in tutto il mondo. Rubens ne rimase folgorato. Li copiò e li disegnò per dire a tutti quanto fossero speciali: non solo eleganti ma affascinanti nelle loro forme austere e ricchi di tesori all'interno.

La visita conduce in via Garibaldi per raggiungere il giardino archeologico lì dove si ergeva una chiesa francescana così amata dalla nobiltà; si andrà poi a trovare Paganini e poi di corsa verso il giardino segreto di Palazzo Lomellino e infine la stanza dorata del Tobia Pallavicino. E soprattutto ci si divertirà.

Appuntamento il 15 e 16 maggio alle 10:00.

Si ringrazia il Comune di Genova che rende possibile il tutto, i gestori di Palazzo Lomellino e la Camera di Commercio per l'ospitalità.

Proposta completamente gratuita comprensiva di ingressi e visita guidata. Questa volta il gruppo avrà piccole dimensioni.

Obbligo di prenotazione al 328 4222168 (Lidia Schichter)