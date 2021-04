I Rolli Days tornano nel maggio 2021 con un'edizione "Live & Digital"

Non poteva mancare neppure quest'anno l'appuntamento con i Rolli Days, programmati dal 14 al 16 maggio 2021. I palazzi più belli della città apriranno le loro porte al pubblico e lo faranno - visto che l'emergenza sanitaria non è ancora finita - dal vivo (se si potrà) e online, con la formula Live & Digital.

Insomma sarà possibile tornare a visitare i Palazzi dei Rolli grazie a visite condotte con competenza dai Divulgatori Scientifici che si svolgeranno in completa sicurezza e con prenotazione obbligatoria. E poi anche con una nuova serie di video inediti di altissima qualità, che permetterà di visitare in maniera inedita e sorprendente alcune delle splendide ville suburbane di Genova che le stesse famiglie proprietarie dei Palazzi dei Rolli si fecero costruire fuori città con il loro infallibile e raffinato gusto per il bello.

Il programma e le modalità di prenotazione saranno confermate prossimamente, sulla base degli aggiornamenti normativi.

Rolli Days Live & Digital è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Segretario Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese; Università degli studi di Genova.