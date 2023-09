Rokkaraduno nel Parco dell'Aveto: due giorni in tenda con arrampicata, trekking e relax

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno la sezione CAI di Piacenza organizza il Rokkaraduno, un bivacco libero sul grande Prato della Rocca del prete in Val d'Aveto. Appuntamento sabato 16 e domenica 17 settembre: si comincia il sabato fin dalla mattina, si campeggia liberamente in tenda, ognuno porta qualcosa da mangiare e bere per fare festa, durante il giorno e intorno al fuoco la sera. Tante le attività in programma, dall'alpinismo, all'escursionismo, al boulder, al semplice relax outdoor.

Nella giornata di domenica tutti gli alpinisti potranno sfidarsi in una amichevole garetta sulle tante vie a più tiri sulla parete ovest della rocca. Alla gara potranno partecipare sia cordate già fatte che singoli. Per la sola partecipazione alla garetta è necessario pre-iscriversi QUI, il costo di iscrizione sarà di 15 euro comprensivo di assicurazione infortuni, soccorso e maglietta dell’evento. Preiscrizione entro il 14 settembre.

Per il programma completo dell'evento, le indicazioni per arrivare e il regolamento visitare il sito.

foto: www.caipiacenza.it